Новый вариант самого дешевого кроссовера Audi подробно показали внутри

Теперь модель Audi Q3 станет самым дешевым кроссовером немецкого бренда. К новинке присоединился более крутой вариант Sportback. Машину подробно показали внутри на новых фото.

Купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback сменил поколение вместе со стандартным автомобилем, который рассекретили ранее. Motor1 рассказывает о внутренних подробностях стильной модели.

Внимание привлекают органы управления на рулевой колонке. Переключатель режимов работы трансмиссии перенесли в правую часть, а слева появился комплексный рычаг – он отвечает за светотехнику, стеклоочистители и повторители поворотов.

Модель Audi Q3 2026 модельного года займет место базового кроссовера после прекращения производства Audi Q2. В свою очередь, новая Audi Q3 Sportback предложит покупателям более эффектный дизайн.

Автомобиль совсем не похож на предшественника, но выполнен на базе стандартной Audi Q3. Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее установлены крупные блоки фар в бампере, а выше видны отдельные ДХО.

Задние фонари разделены по горизонтали и соединены в нижней части длинной полосой. Очевидно, что основное отличие представлено более динамичным силуэтом с низкой крышей.

