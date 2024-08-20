Новый соперник Duster от Citroen оказался вдвое дешевле. Фото

Новый Citroen Basalt 2024 года поступил в продажу после того, как бюджетный кроссовер показали на официальных фото. Соперник Renault Duster оказался вдвое дешевле.

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Форм-фактор у модели необычный. Новинка до дебюта была известна как Citroen C3X Fastlounge. Но, как видим, производитель подтвердил другое название. Детали сообщили на официальном сайте. Новинка оказалась одной из самых дешевых моделей бренда.

Внешность Citroen Basalt выполнили в стиле похожей, но более крупной модели – Citroen C4X. Новый Basalt позаимствовал у старшего брата не только дизайн, но и концепцию. Это кроссовер с купеобразным силуэтом.

От стандартного 4-дверного автомобиля новинка отличается высокой посадкой. Чтобы штурмовать плохие дороги как кроссовер. Также мы видим неокрашенные пластиковые элементы на кузове. Но привод машина получит только передний.

В основе используют модульную архитектуру CMP. Под капотом ожидается бензиновый двигатель объемом 1,2 л. Его мощность составит 110 л.с. (190 Нм крутящего момента). Базовый вариант с ценой Citroen Basalt от 9500 долларов оснащен 82-сильным мотором.

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