Американский Ланос: в Украине показали особый автомобиль. Фото

Dodge Neon в свое время был самым дешевым американским автомобилем знаменитой компании. Фактически, модель занимала то же место, на котором в Украине находился Ланос. Именно такой автомобиль показали на фото, но конкретный экземпляр оказался в особом исполнении.

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ZAZ Lanos был адресован самым небогатым автомобилистам в Украине, которые в то же время хотели приобрести новый автомобиль. В США функцию такой машины выполнял Dodge Neon – компактный бюджетный седан.

В Украине нашли особую модификацию этой модели – Dodge Neon SRT-4. Фото показывает t.o.p.c.a.r.s_ua.

Даже дома, в США, это исполнение считается довольно редким. Как неудивительно, в будущем эта модификация имеет шансы заполучить коллекционный статус.

Топовая комплектация Dodge Neon SRT-4 получила мощный 230-сильный мотор и особую внешность. Машину оснастили специальными дисками, другими бамперами и установили крупное антикрыло сзади.

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