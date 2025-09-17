Новый седан Nissan будет дешевым, практичным и экономичным. Фото

Бюджетная модель Nissan Sentra 2026 года, которая будет соперничать с Toyota Corolla, Skoda Octavia и Kia K4, готовится к дебюту. Недорогой автомобиль предложит покупателям экономичность и практичность.

Премьера автомобиля еще не состоялась, но в сети уже рассуждают о дизайне машины. Свой вариант показали в Motor1. Дизайн, разумеется, станет современным и более эффектным.

Японский производитель заранее анонсировал эту модель и даже показывал ее на официальных тизерах. Спрос на доступные компактные модели опять высокий, поэтому новую Sentra многие очень ждут.

Прототипы Nissan Sentra 2026 модельного года недавно показывали во время испытаний. Автомобили уже выехали на дороги США. Но официально внешность машин пока держат в секрете.

В линейке ожидаются бензиновые и гибридные силовые установки мощностью 130-150 л.с., которые обеспечат экономичность. В продажу новинка отправится до конца 2025 года.

