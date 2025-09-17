Бюджетный кроссовер Duster превратили в необычную практичную машину

Популярный бюджетный кроссовер Dacia Duster сделали еще практичнее – машину превратили в необычное транспортное средство. Во всяком случае, автомобиль привлекает внимание своей внешностью.

О новом пикапе Dacia Duster 2025 года стало известно Motor1. Как всегда, автомобиль подготовили в сотрудничестве с румынским кузовным ателье Romturingia. Длину кузова не увеличивали, поэтому грузовой отсек получился компактным – примерно 1х1 м.

Но у машины появился откидной борт – все как у "взрослых" пикапов. Цена Dacia Duster в таком исполнении – от 31 000 евро.

В некоторых странах Renault еще продает более практичный пикап на базе Duster 1 поколения. И производитель уже готовит преемника. Ожидается, что новый Renault Niagara отправится в продажу в 2026 году.

Дизайн новой машины выполнят в стиле концепта Renault Niagara. Это значит, что новый недорогой пикап может выглядеть даже футуристичнее стандартного кроссовера. Но техническую часть практичная машина разделит с Duster 3.

