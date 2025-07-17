Новый практичный Mercedes с большим багажником показали в подробностях

Новый Mercedes CLA Shooting Brake – долгожданный практичный автомобиль, который получил большой багажник и присоединился к седану. Теперь это самый доступный универсал немецкого производителя.

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Модель Mercedes CLA Shooting Brake 2026 года с большим багажником в подробностях показали на канале Autogefühl. Элегантный дизайн достался от седана, но заднюю часть кузова изменили, чтобы предложить более практичный багажный отсек. Его объем составляет 455 л (и 1290 л, если сложить задние кресла).

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA) новый CLA впервые получил полностью электрическую силовую установку. Предложат два варианта – мощностью 268 и 349 л.с. С батарейным блоком емкостью 85 кВтч запас хода заявлен на уровне 792 км.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения позже предложит более широкую гамму силовых установок. Базовый вариант получит 1,5-литровый бензиновый двигатель в составе гибридной системы. Будут три уровня форсирования на 140, 170 и 190 сил.

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