Новый бюджетный кроссовер Mitsubishi для большой семьи показали официально

Новый бюджетник Mitsubishi Destinator 2026 модельного года показали официально как практичный кроссовер для большой семьи. С салоном на 7 человек автомобиль точно привлечет покупателей.

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О машине сообщили на сайте производителя. Ранее кроссовер Mitsubishi DST показали в статусе концепта. А в серийное производство отправится его вариация – новый Mitsubishi Destinator 2026. Он сохранил брутальный дизайн и практичный салон для 7 человек.

В основе использована доработанная платформа бюджетного кроссовера Mitsubishi Xforce 2024 года, который отправился на рынок по цене 20 000 долларов. Новый Destinator окажется немного дороже.

Машину выполнили в актуальном дизайне компании. Здесь узкие фары и фонари, крупная трапеция передней решетки, резкие грани, аккуратный хромированный декор.

Клиренс Mitsubishi Destinator составляет 214 мм, но привод исключительно передний. В движение кроссовер приводит бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 160 л.с.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, Ford готовится вернуть на рынок недорогие автомобили.