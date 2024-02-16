Новый недорогой Volkswagen поступил в продажу: есть цена

Известная на весь мир недорогая модель Volkswagen Golf уже представлена официально после модернизации. Новый автомобиль поступил в продажу, а производитель объявил цену на машину.

Долгожданную доступную модель Volkswagen Golf после модернизации показали на официальном сайте автопроизводителя. После рестайлинга VW Golf немного подорожал.

В 2024 году модели VW Golf исполняется 50 лет. Новый Volkswagen Golf 8.5 станет подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей. Очевидно, что после рестайлинга машина изменилась незначительно. Однако новый Golf стал современнее и получил передний бампер в стиле VW Passat 9 поколения.

В салоне появилось новое оснащение. Главное – модернизированная информационно-развлекательная система. Производитель доработал этот инструмент, теперь мультимедийный комплекс работает быстрее и стабильнее. Система получила ассистента с интеграцией ChatGPT.

Двигатели VW Golf 2024:

бензин 1,5 л (115 л.с.);

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (204 л.с.);

бензин 2 л (265 л.с.);

дизель 2 л (116 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.);

гибрид (204 л.с.);

гибрид (272 л.с.).

Цена Volkswagen Golf 2024 года – от 27 180 евро. Полностью электрический вариант появится уже в следующем, девятом поколении модели к 2028 году.

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