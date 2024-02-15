Недорогую новинку Toyota с экономичным мотором показали на фото

Toyota Yaris – недорогой автомобиль, который компания представила после обновления в эффективной модификации с экономичной силовой установкой. Машину показали на официальных фото.

Новая Toyota Yaris Hybrid 130 предложена в двух вариантах исполнения – Premiere Edition и GR Sport. Автомобиль получил комбинацию новых оттенков для кузова с контрастной черной крышей и стойками, 17-дюймовыми легкосплавными дискам и новой отделкой салона плюс модернизированной мультимедийной системой. Детали сообщили на сайте компании.

Гибридная система содержит 1,5-литровый ДВС с новым электромотором и доработанным ПО. Благодаря этому мощность достигает 130 л.с., а крутящий момент вырос до 185 Нм.

Toyota дополнила стандартный список систем безопасности. Например, система экстренного торможения теперь способна распознавать не только авто, пешеходов и велосипедистов, но и мотоциклистов. Еще одним электронным ассистентом станет система ASALS, которая не позволяет ошибочно нажать педаль акселератора в трафике при наличии авто впереди.

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