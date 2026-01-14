Новый недорогой Volkswagen поймали на дороге с важными изменениями

Недорогая электрическая модель Volkswagen ID.3 почти готова к премьере после модернизации. Автомобиль получит важные изменения, которые сделают машину популярнее. Ее поймали на дороге до дебюта.

В свое время покупатели восприняли неоднозначно этот автомобиль, поэтому в ходе модернизации машину постараются сделать лучше. Фото VW ID.3 2027 модельного года показывает Carscoops.

Мы видим тестовый прототип, и он пока использует кузов от прежнего автомобиля. Вдобавок на электрокаре Volkswagen ID.3 заметны наклейки, которые выполнены в знакомом дизайне до модернизации. Однако это отвлекающий маневр.

Ожидается, что внешность электрокара получится более однозначной и стильной, с привычными для бренда элементами. Изменением дизайна дело не обойдется – новый VW ID.3 претерпит более масштабную модернизацию.

Ранее анонсировали изменения в интерьере. Машина получит модифицированный мультимедийный комплекс (в работе этой системы наблюдались проблемы) и увеличенное количество физических переключателей и настоящих кнопок. Безальтернативные сенсорные мониторы почти никому не понравились.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, Volkswagen занял второе место в рейтинге мировых продаж после Toyota.