Доступные модели Toyota обогнали и VW, и китайцев: компания установила рекорд

Как бы не бравадились и не жонглировали статистикой китайские автопроизводители, им не удается доминировать в мировых продажах. Toyota тем временем установила очередной рекорд и обогнала, в том числе, VW. Этому во многом помогли доступные модели.

Toyota отчиталась о рекордных продажах за 2025 год, компания сохраняет мировое лидерство шестой год подряд. Об этом стало известно Motor1. По итогам года (без учета декабря) Toyota продала более 10 миллионов автомобилей по всему миру.

За 11 месяцев 2025 года (с января по ноябрь) концерн Toyota (вместе с Lexus, Daihatsu и Hino) реализовал 10 327 976 автомобилей с ростом продаж в 4,8%.

Успех компании связывают с высоким спросом, благоприятными условиями на рынке в целом, имиджем производителя и широчайшим ассортиментом продукции, где доминируют недорогие машины.

Второе место с результатом 8,98 млн. автомобилей занял Volkswagen Group со своими дочерними брендами. На третьей позиции – Hyundai и Kia с показателем 7,27 млн. машин по всему миру.

