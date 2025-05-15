Новый недорогой внедорожник Kia станет еще круче. Фото

Новый недорогой внедорожник Kia Tasman 2025 модельного года всех удивил своим необычным дизайном и появлением в линейке корейского производителя в принципе. В компании подготовили несколько крутых модификаций для модели.

Видео дня

Как стало известно Carscoops, для нового Kia Tasman запланировали жизненный цикл длиной 8-12 лет. В дальнейшем линейку модели расширят гибридной и даже полностью электрической модификациями.

Также появится крутой пикап по мотивам концепта Kia Tasman Weekender, который также известен как WKNDR. Этот внедорожник выглядит как соперник Ford Ranger Raptor с расширенными колесными арками, увеличенным клиренсом и 35-дюймовыми покрышками BF Goodrich для бездорожья.

Ранее в сети поднялась дискуссия вокруг дизайна Kia Tasman. В руководстве компании отметили, что новый пикап Tasman должен выделяться в сегменте, где почти все пикапы могут показаться похожими друг на друга.

Цена Kia Tasman 2025 – от 25 750 долларов за базовый вариант с задним приводом и 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л.с.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новую модель Mitsubishi 2026 года.