Знаменитый недорогой кроссовер Mitsubishi станет совсем другим. Фото

Новый кроссовер со знаменитым названием Mitsubishi Eclipse Cross готовят к официальной премьере. Модель второго поколения станет совсем другим автомобилем. Его показали на первых фото.

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Это принципиально новая модель бренда для глобального рынка в сегменте недорогих кроссоверов. Подробности стали известны L'Argus. Автомобиль присоединится к новому модельному ряду и станет близким родственником Renault Scenic E-Tech.

В первую очередь интересно то, что кузов почти полностью повторит донора от Renault. Известно, что в Mitsubishi разработали новую наружную светотехнику. Передние фары и задние фонари будут индивидуальными.

Технических подробностей никто не раскрывает, но мы можем обратиться к Scenic E-Tech для приблизительного понимания. Длина кузова равна 4470 мм при колесной базе в 2785 мм, ширина составляет 1864 мм, а высота – 1571 мм.

Электрический кроссовер Renault Scenic 2024 модельного года получил два варианта. Первый оснащен мотором мощностью 170 л.с. и батарейным блоком емкостью 60 кВтч с запасом хода 420 км. Второй получил 220-сильный двигатель и батарею на 87 кВтч. В этом случае дальность пробега возрастает до 620 км. Такие характеристики стоит ждать для Mitsubishi Eclipse Cross 2026 модельного года.

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