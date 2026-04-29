Новый недорогой внедорожник Kia не понравился покупателям

Новый внедорожник Kia Tasman привлек внимание как недорогой практичный автомобиль. Но покупателям эта машина понравилась меньше в сравнении с основными соперниками.

Если судить по рыночным результатам, спрос на модель Kia Tasman оказался ниже, чем ожидали в компании. При этом ранее производитель уже снижал свои прогнозы. О статистике продаж стало известно Carscoops.

За вторую половину 2025 года пикап Kia Tasman планировали реализовать в количестве 20 000 экземпляров в Австралии – на одном из ключевых рынков для этого пикапа. Прогноз снизили вдвое. В итоге покупателям передали 4196 машин.

В 2026 году ситуация не улучшилась. Например, в феврале отгрузили 472 пикапа, в марте – лишь 399 экземпляров. Новый Kia Tasman сперва понравился покупателям, уверенно стартовал на рынке и собрал много заказов.

Но медиа уже сообщали, что основные соперники от Mitsubishi, Isuzu, Ford и Toyota на важном австралийском рынке продаются в 2-6 раз лучше. Производитель отмечает очень высокую конкуренцию в сегменте, куда тяжело пробиться с новым автомобилем.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый внедорожник Rivian.