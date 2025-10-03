Новый недорогой внедорожник Ford выходит на рынок. Фото

Новый внедорожник Ford Bronco New Energy 2026 модельного года присоединился к возрожденной линейке с легендарным именем. Недорогой автомобиль готов выйти на рынок.

Подробности стали известны Carscops. Производитель начал принимать заказы на новый Ford Bronco New Energy 2026 модельного года. На самом деле это кроссовер с несущим кузовом, хотя выглядит как настоящий рамный внедорожник.

Этому способствует фирменный дизайн, который выполнен в стиле других моделей Bronco: прямой силуэт, крупные колеса, круглые фары и прочие геометрические элементы.

Однако внутри этот автомобиль совсем другой. Подготовили две модификации. Гибрид Ford Bronco 2026 модельного года предложит 240 л.с. и 220 км электрического запаса хода. Электрокар Ford Bronco EV будет выдавать 270 л.с., а запас хода согласно оптимистичной китайской сертификации составит амбициозные 650 км.

Именно для Китая в первую очередь подготовили эту модель. Ориентировочная цена – около 30 000 долларов за базовое исполнение.

