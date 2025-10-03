Новый недорогой кроссовер Kia предложит семейную практичность: каким он будет

Новый кроссовер Kia Telluride 2026 модельного года опять предложит практичность семейным покупателям. Автомобиль 2 поколения готовят к премьере. Уже примерно известно, каким он будет.

Видео дня

Как стало известно Motor1, премьера Kia Telluride 2 поколения состоится совсем скоро – в ноябре 2025 года. Там уже подготовили свой взгляд на возможную внешность модели Kia. В сравнении с предшественником новый SUV из Кореи изменится до неузнаваемости.

Кроссовер Telluride выполнят в совершенно другом стиле в сравнении с предшественником. Возможно, определенные черты достанутся от младшей модели Kia Sportage, которая недавно претерпела рестайлинг. Автомобиль получит геометричный дизайн, который смотрится очень свежо и современно.

Недавно на дороги выехали тестовые прототипы. Однако рассмотреть дизайн помешал темный кожух на кузове, благодаря которому машину удается держать в секрете.

На рынок новый SUV отправится с силовой установкой мощностью около 300 л.с. Будет и гибридный вариант. Ориентировочная цена Kia Telluride 2-го поколения – около 35 000 долларов за базовый вариант.

OBOZ.UA уже показывал новую недорогую модель Kia.