Новый недорогой кроссовер Volkswagen на базе Tiguan показали на фото

Недорогой кроссовер Volkswagen Tiguan 3 поколения ранее представили официально с полностью новым дизайном в фирменном стиле немецкого бренда. Теперь на фото показали увеличенный вариант этой модели.

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Официально дизайн все еще держат в секрете, однако машину уже показали на фото в сети без какой-либо маскировки перед полной премьерой. Детали рассказывает Carscoops.

На изображениях показали новый кроссовер VW до премьеры, которая ожидается до конца 2024 года. Автомобиль называется Volkswagen Tayron L. Но, например, в США машину могут вывести под именем VW Tiguan. На многих рынках новинка заменит 7-местный вариант знаменитого кроссовера.

В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый увеличенный VW Tiguan получил знакомую внешность.

Разница – в габаритах. Колесная база увеличенного размера вместе с удлиненной задней дверью предложит практичный вместительный салон с тремя рядами кресел для большой семьи. Силовые установки в зависимости от выбора обеспечат от 160 до 270 л.с.

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