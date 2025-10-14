Новый недорогой кроссовер Toyota RAV4 2026 года удивил своей ценой

Кроссовер Toyota RAV4 2026 модельного года – новый представитель популярного сегмента недорогих автомобилей. Однако с выходом на рынок японская машина удивила своей ценой.

Видимо, в компании решили поднять планку. И новая Toyota RAV4 6 поколения оказалась намного дороже предшественника. Как стало известно Motor.es, цена Toyota RAV4 2026 года в Европе стартует с 45 000 евро.

На глобальном рынке теперь все модификации RAV4 являются гибридными кроссоверами. Базовый европейский вариант с передним приводом предлагает 183 л.с.

Такой базовый автомобиль будут продавать в Европе и Японии, а в США этот вариант не появится. Также гибриды Toyota RAV4 предлагают 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. В наиболее энергоэффективной конфигурации машина предлагает запас хода до 1350 км с заряженной батареей и полным баком (150 км исключительно на электротяге).

Дизайн Toyota RAV4 изменился полностью. Спереди появились новые фирменные фары Toyota С-образной формы. Они уже есть на Camry, гибриде Prius, электрокарах линейки bZ. Задние фонари получили геометричную форму и стильную графику.

