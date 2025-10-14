Недорогую модель Peugeot превратили в новый американский внедорожник

Недорогой пикап Peugeot выступил основой для новой модели Dodge. Автомобиль превратили в американский внедорожник с другим дизайном и знаменитым именем.

Машину уже рассекретили официально. Компании Dodge и Peugeot входят в концерн Stellantis. Новый Ram Dakota 2026 года возвращает на рынок знаменитое название, под которым ранее продавали доступный американский пикап.

Новый внедорожник фактически является еще одним вариантом модели Peugeot Landtrek и будет соперничать на рынке с Toyota Hilux, Nissan Frontier и Chevrolet S10 Max. Ранее похожий ребэйджинг произвели с новыми Fiat Titano и Ram 1200 2024 года, которые также базируются на Landtrek.

От Peugeot пикап Dodge Ram Dakota в первую очередь отличается оформлением передней части, бамперами и другой светотехникой. Некоторые внешние панели, включая капот, тоже новые.

Покупателям предложат 200-сильный дизельный двигатель – это общий мотор для всех родственных моделей концерна. Предсерийный вариант ранее показали с аксессуарами для сурового бездорожья. Возможно, такой пакет оснащения появится в линейке.

