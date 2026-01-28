Новый недорогой кроссовер Toyota будет очень практичным. Фото

Toyota готовит новый крупный и практичный электрокар с просторным салоном. Семейный кроссовер окажется недорогим в сравнении с основными соперниками, к которым в том числе относится Tesla Model X.

Первые подробности стали известны Carscoops. Производитель показал интригующее тизерное фото перед дебютом автомобиля. Точной информации мало, но очевидно, что это серийное воплощение концепта SUV Toyota, который намекал на перспективную разработку несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что Toyota инвестирует в производство 1,4 миллиарда долларов. В эту сумму входит модернизация предприятия и завершение линии сборки батарей в США.

Известно, что семиместный салон электрокроссовера Toyota с длиной кузова около 5 м обеспечит очень практичное пространство внутри машины. Возможно, новый автомобиль получит имя Toyota bZ5X или Toyota bZ Highlander. В основе используют платформу e-TNGA.

Технических подробностей на данный момент нет. В линейке ожидаются варианты с одним и двумя электромоторами с приводом на два или четыре колеса. Запас хода, в зависимости от модификации, может составить 400-500 км. У большого электромобиля Toyota может появиться премиальный вариант под брендом Lexus.

