Новый недорогой кроссовер Suzuki показали в самом практичном виде

Новый кроссовер Suzuki e Vitara 2025 года является долгожданной моделью. Автомобиль уже полностью рассекретили в деталях, скоро машина отправится в продажу. В сети с помощью неожиданного дизайна кроссовер показали в самом практичном виде.

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Внешность электрокара Suzuki e Vitara фактически соответствует концепту Suzuki EVX. От прототипа серийный вариант отличается бамперами, светотехникой и декором. В то же время цифровой художник X-Tomi Design нашел что изменить в машине кардинальным образом.

В целом дизайн сохранился, но исчезла задняя часть кабины. И остались только две двери. Появился огромный багажник, который характерен для практичных пикапов. Но это любительский проект, хотя смотрится отлично.

Длина кузова стандартной машины равна 4275 мм, ширина – 1,8 м, а высота составляет 1635 мм. В оснащении есть батарейные блоки емкостью 49 и 61 кВтч, которые обеспечат запас хода на уровне 400-500 км.

Новый Suzuki e Vitara оснастят одним или двумя электромоторами на выбор – мощность 144-175 и 184 л.с. соответственно. Во втором случае доступен полный привод. Цена Suzuki e Vitara в базовом исполнении будет составлять 20-25 тысяч евро.

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