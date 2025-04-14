Новый недорогой кроссовер Subaru показали впервые. Фото

Subaru внезапно анонсировала новый недорогой кроссовер. Автомобиль даже показали на первых фото. Совсем скоро состоится официальная премьера модели Trailseeker, о которой ранее вообще ничего не сообщали.

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Детали стали известны Carscoops. Премьера Subaru Trailseeker состоится в рамках Автошоу в Нью-Йорке 2025 года, которое откроет свои двери 17 апреля. Ждать осталось совсем недолго. По этому случаю производитель показал первое фото модели.

Новая Subaru Trailseeker 2026 модельного года фактически позирует на загадочном тизере, который не раскрывает много деталей. Однако ранее Toyota показала силуэт своего нового кроссовера – известно, что это такой же автомобиль, который рассекретит на выставке Subaru.

Также известно, что эти автомобили окажутся компактными электрическими кроссоверами. Похожий трюк две компании ранее провернули с моделями Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

Ожидаются некоторые изменения в оформлении бамперов и наружной светотехники, но кузова у машин будут одинаковые. Продавать машины планируют в США, Европе и Японии. Больше подробностей появится уже скоро.

OBOZ.UA уже показывал новый недорогой кроссовер Mazda.