Новый недорогой кроссовер Subaru удивил своими возможностями. Фото

Новый кроссовер Subaru Trailseeker 2026 года – практичный недорогой электромобиль, который уже отправился в продажу. Автомобиль удивил экспертов своими возможностями сразу после выхода на рынок.

Подробности про новый Subaru Trailseeker рассказывает Carscoops. Специалисты проверили разгон модели, которая позиционируется как практичная. Удивительно, но электрокар проявился себя как спортивная машина – с разгоном до 100 км/ч около 4 секунд.

Но у модели Subaru Trailseeker (в Европе автомобиль получит имя Subaru E-Outback) есть и другие преимущества. Цена – от 39 995 долларов. Прайс по-настоящему привлекательный.

Электрокар Subaru Trailseeker 2026 модельного года получил переднюю часть кузова от Solterra, однако задняя часть длиннее. Это позволило обустроить больше пространства для задних пассажиров и предложить практичный багажник.

Мощность силовой установки Subaru Trailseeker составляет 375 л.с. Запас хода превышает 400 км.

