Новый недорогой кроссовер Subaru порадовал экспертов. Фото

Новый Subaru Forester 2024 года уже представили официально и отправили в продажу. Модель принадлежит сегменту недорогих кроссоверов и соперничает с Toyota RAV4. Теперь этот практичный автомобиль порадовал экспертов одним из важнейших параметров.

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Как напоминает OBOZ.UA, в Euro NCAP проверили новые автомобили в строгих испытаниях серией краш-тестов. Кроссовер Subaru Forester 6 поколения получил рейтинг 5 звезд.

Защиту взрослых пассажиров оценили в 83%, детей – 89%. Безопасность пешеходов и велосипедистов оценили на 86%, а работу электронных ассистентов – 72%.

Ранее гибридный Subaru Forester 6 поколения заметили в ходе испытаний на американских дорогах. Кроссовер появится к середине 2025 года. В основе конструкции – 2,5-литровый фирменный оппозитный ДВС и электромотор с батареей от Toyota. Это будет первый гибрид Subaru с 2023 года.

Сам по себе кроссовер Subaru Forester с двигателем объемом 2,5 л предлагает 180 л.с. Очевидно, в составе гибридной системы отдача увеличится.

Производитель ранее сообщил, что европейские покупатели начали получать свои новые Subaru Forester. В США продажи стартовали еще раньше, цена Subaru Forester 6 – от 31 000 долларов.

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