Новый недорогой кроссовер от Peugeot и Citroen вышел на рынок. Фото

Peugeot и Citroen начали продавать новый недорогой кроссовер Leapmotor B10 2025 года на европейском рынке. Материнский концерн Stellantis является партнером китайского производителя.

Детали сообщили на сайте производителя. О появлении в продаже модели Leapmotor B10 было известно заранее, ведь Stellantis пытается активизировать работу этого китайского бренда на европейском рынке.

Китайский электрокар Leapmotor B10 2025 модельного года ранее показали на официальных фото. А европейскую премьеру приурочили к Автошоу в Париже.

Цена Leapmotor B10 в Китае – от 15 000 евро. На европейском рынке стоимость стартует с 29 900 евро. Официальный запас хода от производителя заявлен на уровне 360 и 430 км (в зависимости от батареи). Мощность составляет 218 л.с.

Ранее первые модели Leapmotor привезли в Европу. Сперва покупатели получили две машины, теперь планируется добавлять по одному электрокару каждый год. Самым дешевым оказался Leapmotor T03 за 18 900 евро.

