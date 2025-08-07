Chery опять отправила в продажу кроссовер в стиле Land Rover. Фото

Новый кроссовер Chery Fulwin X3 – очередная бюджетная модель китайского производителя и новый образец вдохновения дизайном Land Rover. При этом дешевый китайский электрокар в разы доступнее, машина скоро отправится в продажу.

Видео дня

Про новый Chery Fulwin X3, который ранее был известен как Chery iCar 03T, рассказывает CarNewsChina. Кузов квадратный и грубый, у всех элементов простые формы. Визуально автомобиль кажется крепким – такая особенность выбранной стилистики.

Длина Fulwin X3 – 4,3 или 4,5 м (в зависимости от модификации), ширина – 1,9 м, а высота составляет 1,7 м. Снаружи новый Chery больше всего напоминает Land Rover Defender, который намного крупнее и престижнее.

У электромобиля Chery есть два варианта мощностью 240 и 340 л.с. с запасом хода на одной зарядке до 500 км. Также покупателям предложат гибрид на 420 сил.

Цена Chery Fulwin X3 – около 19-20 тысяч долларов за базовый вариант.

Ранее OBOZ.UA сообщал про новый недорогой кроссовер Nissan.