Новый недорогой кроссовер Chevrolet порадовал специалистов. Фото

Новый кроссовер Chevrolet Equinox 2025 модельного года станет недорогим соперником Toyota RAV4. Эта модель отправилась в продажу по привлекательной цене и уже порадовала специалистов своими способностями.

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Об этом сообщает Motor1. Новый Chevrolet Equinox назвали современным и очень практичным автомобилем. Отметили недостаточную мощность двигателя. Однако это не так важно с учетом высокой безопасности и привлекательной цены.

Машина относится к компактному сегменту, но кроссовер далеко не маленький. Длина кузова равна 4653 мм при колесной базе 2730 мм, ширина – 1902 мм, а высота составляет 1710 мм.

Кроме яркого дизайна, который выделяет новый Chevrolet Equinox 2025 модельного года резкими линиями и крупными элементами, покупателей привлечет экономичный двигатель. Бензиновый четырехцилиндровый агрегат объемом 1,5 л выдает 175 л.с.

В стандартном оснащении есть система Chevy Safety Assist, включающая автоматическое экстренное торможение, предупреждение о лобовом столкновении, помощь в удержании полосы. Цена Chevrolet Equinox в 2024 году – от 29 995 долларов за базовый вариант.

Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал про новый кроссовер Suzuki.