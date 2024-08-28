Первый электрокар Suzuki станет компактным кроссовером. Фото

Первый электромобиль японской компании Suzuki EVX дебютирует в 2025 году. Это будет недорогой компактный кроссовер. Есть и другая информация о модели. Доступную машину показали на фото в сети.

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Об этом сообщает Motor1. Дизайн выполнят на основе концепта Suzuki EVX, с помощью которого автопроизводитель намекал на появление одноименной серийной модели. Хотя от прототипа производственный вариант все же будет отличаться, направление стиля очень понятно.

Спереди – узкие фары с выраженными блоками дневных ходовых огней. Между ними – декоративная панель с логотипом компании. Электрокар нуждается в меньшем количестве охлаждения в сравнении с машинами с ДВС, поэтому в переднем бампере есть небольшой воздухозаборник.

Пластиковый неокрашенный декор вокруг кузова выполнит две функции. Во-первых, защитит красивые наружные панели от царапин и мелких повреждений. Во-вторых, подчеркнет брутальную, почти внедорожную стилистику.

Известно, что длина кузова равна 4,3 м, ширина – 1,8 м, а высота составляет 1,6 м. В оснащении ожидается батарейный блок емкостью до 60 кВтч, который обеспечит запас хода на уровне 450 км.

Новый EVX оснастят одним или двумя электромоторами. Привод можно будет выбрать передний или полный. Новинка должна получиться с базовой ценой до 30 000 долларов.

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