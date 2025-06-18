Новый недорогой электрокроссовер Nissan Leaf показали в деталях. Фото

Кроссовер Nissan Leaf 2026 модельного года оказался новым поколением знаменитого недорогого электрокара из Японии. Этот долгожданный автомобиль уже официально рассекречен, его показали в деталях на новых фото.

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Как напоминает OBOZ.UA, модель превратилась в компактный кроссовер и получила необычное оснащение. Новый Nissan Leaf 2026 модельного года стал совсем другим автомобилем в сравнении со своим предшественником.

Кроссовер Nissan Leaf сменил формат и получил другой кузов. Несмотря на то, что машину построили на базе электромобиля Nissan Ariya, новый Leaf 3 поколения с длиной кузова 4,35 м (колесная база 2,69 м) оказался небольшим автомобилем.

Производитель оптимизировал и усовершенствовал конструкцию автомобиля. Благодаря этому стало возможным обустроить более просторный салон Nissan Leaf 2026 модельного года. Интересно, что водитель и пассажиры теперь испытают больше удовольствия и комфорта на дороге благодаря независимой задней подвеске – это важное новшество.

Запас хода Leaf 2026 составит 430 км в базовом варианте. В топовом исполнении предложат 600 км. Предусмотрены два варианта силовых установок: мощностью 176 и 218 л.с.

В списке оснащения Nissan Leaf 3 поколения есть панорамная крыша с регулируемым электрохромным затемнением и активные створки в передней решетке, которые позволяют изменять коэффициент аэродинамического сопротивления. Ориентировочная цена Nissan Leaf 3 – примерно 35 000 долларов за базовое исполнение.

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