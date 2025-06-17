Honda создала самый дешевый электрокар: появилось первое фото

Honda готовит сразу несколько бюджетных моделей следующего поколения. А новая Honda Super EV станет самым дешевым электрокаром компании на глобальном рынке. Неожиданно в сети показали первое фото автомобиля.

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Подробности стали известны Motor1. Пока дизайн модели Honda Super EV 2026 года не рассекретили полностью. Но показали закамуфлированный прототип. Несмотря на пленку на кузове, уже очевидно, что это стилистический наследник электромобиля Honda e, который недавно сняли с производства.

Полностью автомобиль рассекретят на Фестивале скорости в Гудвуде в июле. Судя по всему, новый бюджетник Honda представляет собой серийное воплощение концепта Honda Sustaina-C 2023 года.

Сразу было известно, что тот концепт предвещал появление серийного компактного электрокара из Японии.

Honda Sustaina-C Concept – маленький хэтчбек, который дизайном отсылает к классическим моделям японской компании. Здесь похожим образом выполнили переднюю часть с круглыми фарами.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про новый электрокар Nissan Leaf 3 поколения.