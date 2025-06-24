Новый кроссовер Audi вызвал критику своими необычными кнопками. Фото

Новый кроссовер Audi Q3 2026 модельного года на базе Volkswagen Tiguan оказался долгожданным автомобилем. Машина рассекречена официально. И она уже вызвала критику, в центре которой оказались необычные кнопки.

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Новинка получила удивительное оснащение. В Carscoops уделили внимание критике неожиданного решения конструкторов. Специалисты обратили внимание на органы управления на рулевой колонке. Переключатель режимов работы трансмиссии перенесли в правую часть, а слева появился комплексный рычаг – он отвечает за светотехнику, стеклоочистители и повторители поворотов.

Отмечается, что такое решение нельзя назвать удобным. Ведь водителю придется заново привыкать к новой логике управления привычными функциями, которые теперь собраны в одном месте. Однако некоторым покупателям такое решение может понравиться.

Модель Audi Q3 3 поколения займет место базового кроссовера после прекращения производства Q2. Автомобиль совсем не похож на предшественника, но напоминает другие новые кроссоверы Audi.

Моторная гамма Audi Q3 2026 года представлена гибридами мощностью 148 и 268 л.с., бензиновым двигателем объемом 2 л на 261 л.с. и 148-сильным 2-литровым дизелем. Цена Audi Q3 – от 44 000 евро. В продажу новинка поступит до конца 2025 года.

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