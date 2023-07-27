Новый электрокар за 15 000 долларов из Америки: как он выглядит

В Америке можно купить новый электромобиль за 15 000 долларов. Это модели компании GEM из США, которые рассекретили на фото. Производитель предлагает четыре машины для разных целей.

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О них сообщили на сайте Electrek. Конструкция у машин модульная. Поэтому новинки объединяет не только дизайн, но и общие технические решения.

Электромобили компании GEM:

двухместный компакт e2;

четырехместный вариант e4;

удлиненный шестиместный e6;

компактный грузовик eL XD.

В мире очень дешевых автомобилей двери – это роскошь. Поэтому двухместный GEM e2 продают без них. Однако двери можно заказать в качестве дополнительного оборудования.

В оснащении бюджетных электрокаров – рекуперативное торможение, автоматические дневные ходовые огни, сигнализация и стеклоочиститель.

Запас хода в зависимости от модификации (батареи – съемные) достигает 182 км. Максимальная скорость не превышает 80 км/ч.

Базовая цена 15 240 долларов установлена для самого маленького e2. GEM e4 стоит немного дороже – $17 490. Шестиместный "автобус" e6 оценили в $21 240, а за грузовик просят минимум 18 740 долларов.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о дешевом кроссовере из Китая за 10 000, который выходит на рынок.