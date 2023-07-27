На рынок выходит электромобиль за 10 000 долларов. Фото

Китайский кроссовер Neta Aya готовится к выходу на рынок. Это очень дешевый электромобиль с ценой от 10 000 долларов. Ожидаемо, характеристики у машины скромные.

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О новинке сообщает CarNewsChina. Новая модель является модернизированным вариантом электрического кроссовера Neta V. В сравнении с оригиналом новинке немного изменили дизайн – это в основном коснулось наружной светотехники.

Машина получилась компактной. Длина кузова составляет 4070 мм (колесная база – 2420 мм), ширина равна 1690 мм, а высота – 1540 мм. С учетом размеров, небольшой вес 1151 кг кажется логичным.

Однако перед ними электромобиль. Как правило, в них установлены очень тяжелые батарейные блоки. Все дело в том, что новый Neta Aya получил небольшие аккумуляторы.

На выбор предложат блоки неназванной емкости, которые, по сообщению производителя, обеспечат запас хода в диапазоне 318-400 км. То есть в действительности цифра получится в 1,5-2 раза меньше.

Покупатели сумеют выбрать мощность электромотора: 54, 75 и 95 л.с. Самый дорогой вариант китайского кроссовера обойдется в 14 500 долларов.

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