Новый Duster станет совсем другим: что известно про бюджетный кроссовер

Новый бюджетный кроссовер Dacia Duster 3-го поколения уже отправился на рынок. Автомобиль даже появился в Украине как Renault Duster в 2025 году. Но в будущем эта модель станет совсем другой машиной, об этом уже кое-что известно.

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Dacia, как и любой другой автопроизводитель, смотрит в сторону электрификации модельного ряда на фоне строгих экологических требований. По информации Carscoops, новый электромобиль Dacia Duster уже анонсирован производителем.

Точную дату не называли, но пообещали больше подробностей в ноябре 2025 года. Скорее всего, такая машина появится к 2030 году. Во всяком случае, актуальная модель будет существовать минимум до этого времени.

Платформа Dacia Duster EV достанется от новых Renault 4 и Renault 5, а также от модели Nissan Micra и нового кроссовера Nissan Juke, который тоже станет электромобилем. Эта архитектура в том числе поддерживает полный привод.

Интересно, что электромобильная платформа очень близка к архитектуре Duster 2024 года. Поэтому производитель сможет соблюдать гибкость в разработке и производстве своих моделей.

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