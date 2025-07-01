Новую Mazda CX-5 впервые показали официально: как выглядит недорогой кроссовер

Новый кроссовер Mazda CX-5, который составит конкуренцию Toyota RAV4 и другим недорогим моделям самого популярного сегмента, впервые показали официально перед премьерой. Это долгожданный автомобиль.

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Как сообщает Motor1, премьера Mazda CX-5 3 поколения состоится 10 июля – ждать осталось совсем недолго. По этому случаю производитель подогрел наш интерес затемненными фото, которые интригуют, но не раскрывают дизайн автомобиля полностью.

Для японского кроссовера Mazda подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. Также компания разработала своими силами гибридную силовую установку для кроссовера.

Работа над Mazda CX-5 фактически завершена. Хотя производителю предстоит финализация проекта перед стартом мировых продаж.

Автомобиль, скорее всего, станет немного крупнее. В то же время ожидается еще более стильный дизайн и качественные отделочные материалы в салоне Mazda CX-5.

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