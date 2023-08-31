Новый доступный кроссовер Volkswagen показали в сети. Фото

Новый Volkswagen Tiguan 2024 модельного года готовится к премьере. Это популярная доступная модель, которая привлекает покупателей практичностью. Новинку показали на фото в сети.

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О машине сообщает Motor1. Художники постарались воспроизвести внешность модели третьего поколения, используя официальную информацию и утечки в сети. В результате удалось создать очень реалистичный дизайн.

Если не учитывать, что у моделей Volkswagen довольно простая внешность, и все они выполнены в общей стилистике, новый Tiguan 2024 модельного года на предшественника совсем не похож. Здесь другой силуэт со своей линией остекления и детализацией.

Спереди между фар с новой графикой появилась темная панель на месте фальшрадиаторной решетки. В бампере – крупный воздухозаборник и аккуратный хромированный декор. Задние фонари объединили в широкую полосу со светодиодной индикацией сигналов. В центре этого элемента установлен логотип компании.

Известно, что двигатели VW Tiguan 2024 останутся бензиновыми и дизельными. Ожидаются агрегаты объемом 1,5 и 2 л. Появятся и гибридные модификации мощностью до 272 л.с. Премьера модели ожидается к концу 2023 года. Продажи – с 2024 года по цене менее 30 000 долларов за базовый вариант.

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