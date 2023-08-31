Новый недорогой автомобиль для семьи от Volkswagen представлен официально

Новый Volkswagen Passat B9 представлен официально. Это недорогой автомобиль для большой семьи. В новом поколении модель стала намного практичнее, чтобы понравиться самым хозяйственным покупателям.

Видео дня

О новинке сообщили на официальном сайте автопроизводителя. Новый Volkswagen Passat 9 поколения стал крупнее. Длина кузова равна 4917 мм (при колесной базе в 2841 мм), ширина – 1852 мм, а высота составляет 1506 мм.

Теперь VW Passat B9 – только универсал, седан исчез из модельной линейки. Дизайн в сравнении с предшественником получился минималистичнее. Фары простой формы и крупный, но лаконичный воздухозаборник в бампере, аккуратное использование декоративных элементов.

Сзади фонари по последней моде объединились в длинную полосу, которая пересекает всю корму. Ниже – строгий бампер, а на багажной дверце установлен аккуратный спойлер.

В оснащении – новый информационно-развлекательный комплекс с дисплеем размером от 12,9 до 15 дюймов. А в интерьере появилось больше отсеков для хранения мелких вещей. Объем багажника – от 690 до 1920 л.

Двигатели VW Passat 2024 модельного года:

бензин 2 л 201 л.с.;

бензин 2 л 261 л.с.;

дизель 2 л 121 л.с.;

дизель 2 л 148 л.с.;

дизель 2 л 190 л.с.;

мягкий гибрид 148 л.с.;

плагин-гибрид 201 л.с.;

плагин-гибрид 268 л.с.

OBOZREVATEL уже рассказывал о редкой модели Volkswagen, которую заметили в Украине.