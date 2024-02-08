Новый доступный кроссовер Mazda получил низкий расход топлива. Фото

Новый кроссовер Mazda CX-50 HEV показали в сети на официальных фото. Это доступная модель 2024 года с низким расходом топлива и хорошей ценой. Автомобиль оснастили гибридной силовой установкой от Toyota.

Подробности сообщили на сайте японской компании. Модель серийная и уже готова к выходу в продажу. Внешне новая Mazda CX-50 HEV не отличается от стандартного кроссовера. Это современный автомобиль, выполненный в актуальном корпоративном стиле.

Главная новость – гибридная силовая установка от Toyota RAV4. Фактически эти модели – конкуренты на рынке. Но тесное сотрудничество между японскими компаниями позволяет обмениваться техническими решениями.

Гибридный вариант оснастили бензиновым двигателем объемом 2,5 л и одним электромотором (суммарная отдача 218 л.с., передний привод) или двумя электромоторами (общая мощность 222 л.с., полный привод).

С силовой установкой сочетается 6-ступенчатая автоматическая КПП. Комбинированный расход топлива немного превышает 5 л/100 км. Цена Mazda CX-50 Hybrid – от 27 200 долларов за кроссовер в базовом исполнении.

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