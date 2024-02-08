Недорогой кроссовер Nissan для большой семьи вызвал ажиотаж. Фото

Новый Nissan Pathfinder 2024 года ранее представили официально как недорогую практичную модель. Это крупный кроссовер для большой семьи, который получил современный дизайн и мощный двигатель. Модель вызвала ажиотаж сразу после выхода на рынок.

Подробности сообщает Autohome. Покупателям понравился большой кроссовер Nissan Pathfinder 2024. Производитель собрал более 3000 заказов на машину. Стоит учитывать короткие сроки – этого достигли спустя пару недель.

На внешность большого кроссовера Nissan Pathfinder 2024 оказал стилистическое влияние среднеразмерный электромобиль Nissan Ariya с его гладкими поверхностями и аккуратными линиями. Все новые SUV японской компании выполнены в похожем стиле.

Длина кузова равна 5130 мм при колесной базе в 2900 мм, ширина – 1981 мм, а высота составляет 1767 мм. Вместительный салон Nissan Pathfinder предложили в конфигурациях на 6 и 7 посадочных мест.

Новый Nissan Pathfinder 2024 года получил экономичный и мощный 2-литровый турбированный двигатель на 252 л.с. Этот агрегат используют и другие модели Nissan и Infiniti. В паре с мотором работает 9-ступенчатая автоматическая КПП. Покупатели (пока на китайском рынке) могут выбрать модификации с передним и полным приводом. Цена Nissan Pathfinder – чуть более 30 000 долларов за базовый вариант.

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