Новый дешевый кроссовер SsangYong удивил своей ценой. Фото

Новый кроссовер SsangYong Actyon 2025 модельного года готов к выходу на рынок. Эта машина получилась дешевой. Однако сумела удивить, когда получила вторую цену.

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Новый SsangYong Actyon может появиться и в Украине, ведь на наш рынок модели SsangYong уже вернулись официально. Автомобиль станет соперником других корейских машин – Hyundai и Kia. Детали сообщает Motor.es.

Низкая цена SsangYong Actyon 2025 – от 24 775 долларов. Однако такой прайс касается домашнего корейского рынка. Для Европы цена другая – от 37 450 евро.

Выглядит новинка стильно и современно. И даже почти премиально. Визуально оформление соответствует стандартам сегмента. Наверняка дизайнеры компании не теряли времени зря, пока производитель менял руководство и ждал инвестиций от нового владельца – корпоративного гиганта KG Group, который дал бренду новое имя KGM.

Ранее новый кроссовер был известен как проект SsangYong KGM J120. Однако оказалось, что это долгожданное новое поколение модели Actyon. Новинку выполнили на базе SsangYong Torres, но кузов здесь другой. Автомобиль получил более динамичный силуэт и эффектное оформление наружной светотехники. Колесные диски уже в стандарте получили диаметр 20 дюймов.

Кроссовер KGM Actyon 2025 оснащают бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л.с. Кроме переднего привода доступно полноприводное исполнение.

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