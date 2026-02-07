Новый дешевый кроссовер Mazda показали в самом практичном виде

Mazda активно обновляет линейку моделей. В том числе за счет новых дешевых автомобилей. Один из таких кроссоверов уже рассекретили официально с низкой ценой. А теперь машину показали в самом практичном виде.

На канале Digimods DESIGN придумали новый пикап и назвали его Mazda BT-50e. Видимо, это тоже электромобиль. А дизайн выполнен в стиле оригинального кроссовера, поэтому такой пикап смотрится довольно футуристично.

Новая Mazda EZ-60 2026 года, которую рассекретили ранее, получила яркий дизайн и современное оснащение. Внешность выполнили в стиле концепта Mazda Arata 2024 года.

Запас хода электрической модификации (258 л.с.) – 520 и 630 км в зависимости от батареи. У гибрида Mazda EZ-60 (238 л.с.) общий запас хода составляет 1000 км.

Цена Mazda EZ-60 – от 16 800 долларов в Китае. В Европе автомобиль появится с названием Mazda CX-6e и ценой в несколько раз выше.

