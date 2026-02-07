Еще один Outback: Subaru рассекретила недорогую альтернативу Forester

Новый кроссовер Subaru E-Outback 2026 года – еще один вариант практичной недорогой модели с известным именем. При этом автомобиль наверняка отнимет часть покупателей Subaru Forester. Хотя производитель рассекретил новинку для другого сегмента.

Фактически, новинка является адаптированным для Европы электромобилем Subaru Trailseeker, который ранее дебютировал для рынка США. Подробности о машине стали известны Motor.es.

Европейскую цену Subaru E-Outback пока не раскрыли. Но стоимость Subaru Trailseeker в США стартует с 39 995 долларов – это ориентир.

Практичный автомобиль построен на базе недорогой электрической модели Subaru Solterra. При этом с бензиновой Subaru Outback новинка не связана. Электрокар получил переднюю часть кузова от Solterra, однако задняя часть длиннее. Это позволило обустроить больше пространства для задних пассажиров и предложить практичный багажник.

Мощность полноприводной силовой установки Subaru E-Outback составляет 375 л.с. Запас хода превышает 400 км.

