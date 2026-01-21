Новый бюджетный кроссовер Skoda показали на официальных фото

Новый кроссовер Skoda Kushaq 2026 года – модернизация компактной бюджетной модели. Автомобиль, который рассекретили на новых официальных фото, теперь выглядит намного современнее.

OBOZ.UA напоминает, что самый дешевый кроссовер бренда дебютировал в 2021 году. Пришло время для промежуточного обновления в середине жизненного цикла, о котором было известно заранее.

Компактная бюджетная модель Skoda Kushaq 2026 получила измененные бамперы, расширенную палитру цветов кузова и новые варианты колесных дисков. Автомобиль привели в соответствие с актуальным корпоративным стилем производителя.

Решетка спереди стала крупнее, как и воздухозаборники. Заметно более широкое применение светотехники, которая теперь выступает в том числе в качестве декора. Задние фонари соединили горизонтальной панелью с подсветкой.

В моторной гамме модели Skoda Kushaq сохранились двигатели объемом 1 и 1,5 л. Цена Skoda Kushaq – от 13 000 долларов.

