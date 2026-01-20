Дешевле Sportage: новый кроссовер Kia показали на фото

Новый кроссовер Kia Niro 2026 года дебютировал после модернизации. Компактная модель в линейке занимает место ниже кроссовера Kia Sportage, поэтому дешевле. Машину показали на официальных фото.

Видео дня

Как напоминает OBOZ.UA, корейский производитель занят обновлением модельной линейки. Это значит, что все кроссоверы (самый популярный сектор рынка) должны быть приведены в соответствие с актуальным корпоративным стилем.

Модель Kia Niro 2026 уже рассекретили после премьеры. Дизайн бюджетного кроссовера Kia стал намного современнее. Новый Niro получил более резкие грани, которые присущи новым автомобилям Kia.

Несмотря на то, что кузов модели Niro остался прежним, дизайнеры разработали другую переднюю часть и корму. Появились современные бамперы, а светотехника стала более геометричной. Благодаря этому машина похожа на новые кроссоверы Kia, хотя сохранила силуэт хэтчбека.

Линейка двигателей Kia Niro представлена гибридными вариантами мощностью 140 и 180 л.с., а также 200-сильной полностью электрической модификацией Kia Niro EV.

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал про новый бюджетный кроссовер Skoda с эффектным дизайном.