Volkswagen официально прекращает производство своей самой дешевой модели

Volkswagen официально подтвердил прекращение производства своей самой дешевой модели – компактного хэтчбека Up и электрического варианта e-Up уже до конца 2023 года. Ранее эта информация распространялась на уровне инсайдеров.

Остановку производства на заводе в Словакии подтверждает Motor1. Немецкая компания больше не будет принимать заказы на индивидуальные конфигурации Volkswagen Up и e-Up. Но дилеры продолжат продавать складские запасы.

Автомобиль впервые появился в продаже в 2011 году с ценой от 10 000 долларов. Это было отличное предложение для городских покупателей, для которых важна компактная мобильность.

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Хэтчбек предлагали с кузовами с 3 и 5 дверьми. Моторы – мощностью от 60 до 113 л.с. в "спортивной" модификации GTI. Был доступен и электрокар Volkswagen e-Up с запасом хода около 200 км.

Модель подорожала со временем до 18 000 долларов и потеряла популярность. Дает о себе знать и возраст автомобиля. Электрическая модификация всегда пользовалась умеренным спросом, поэтому преемник в лице VW ID.1 уже не получит двигателей внутреннего сгорания.

В любом случае компания взяла курс на электрификацию, поэтому отказ от ДВС в маленькой городской машине кажется логичным. Ожидается новинка приблизительно в 2025 году с ценой до 20 000 долларов.

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