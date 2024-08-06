Новый бюджетный кроссовер Mitsubishi поразил своими способностями

Новый бюджетный кроссовер Mitsubishi Xforce 2024 года представили официально не так давно. А самая дешевая модель в сегменте от японского производителя уже поразила своими способностями в ходе важного испытания.

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Машину разбили в краш-тесте ASEAN NCAP. Новый Mitsubishi Xforce 2024 получил максимальную оценку – 5 звезд. Безопасность взрослых пассажиров получила оценку 27,9 из 32, детей – 43,4 из 51, а работу электронных ассистентов оценили на 15,6 из 21.

Как напоминает OBOZ.UA, новый Mitsubishi Xforce вышел на рынок по цене около 20 000 долларов. Машину выполнили в актуальном дизайне компании с эффектным современным стилем. Здесь узкие фары и фонари, крупная трапеция передней решетки, резкие грани, аккуратный хромированный декор.

Все это понравилось профессиональным дизайнерам, которые присудили кроссоверу Xforce победу в конкурсе iF DESIGN AWARD 2024. Кстати, вместе с этой моделью победу одержал и новый пикап Mitsubishi L200.

В движение компактный кроссовер приводит бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 105 л.с. Позже дебютирует более мощный вариант с гибридной силовой установкой.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый недорогой кроссовер Kia.