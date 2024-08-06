Toyota RAV4 приготовиться: новейший Kia Sportage выехал на дорогу. Фото
Популярная недорогая модель Kia Sportage пользуется высоким спросом во всем мире и соперничает с компактными кроссоверами. Основной конкурент – Toyota RAV4, который ощутит усиленный натиск со стороны модернизированного корейского автомобиля. Он уже выехал на дорогу.
Новый Kia Sportage 2026 модельного года показали на фото. Об этой машине уже кое-что известно, хотя деталей пока совсем немного. Подробности сообщает Carscoops. В сети показали новый Sportage с короткой колесной базой. То есть это европейский вариант модели – такой же автомобиль продается на украинском рынке.
Как всегда, до премьеры во время ходовых испытаний основные изменения в дизайне автомобиля скрывают. В случае Kia Sportage очевидно, что переработке подвергли переднюю часть кузова и корму.
Традиционно, корейская компания смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга, не говоря уже о полноценной смене поколения. Поэтому стоит ожидать пересмотренные переднюю и заднюю часть, другие бамперы и наружную светотехнику.
Возможно, изменится архитектура и оформление салона Kia Sportage 2026. Однако точно обновят мультимедийную систему и увеличат мониторы. С технической точки зрения ожидается усиленный акцент на гибридных силовых установках.
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