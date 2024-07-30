Новый бюджетный кроссовер Fiat показали в деталях в сети

Новый бюджетный кроссовер Fiat Grande Panda 2025 модельного года – долгожданный недорогой автомобиль с легендарным именем, стильным дизайном и низкой ценой. Модель показали в деталях.

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В основе машины – наработки Peugeot и Opel, но дизайн уникальный. Машину показали на канале Electrifying со всеми подробностями. Внешность автомобиля привлекает внимание.

Новый Fiat Grande Panda выполнен в брутальном квадратном дизайне, который отсылает к самой первой версии знаменитой модели. Стильно и свежо.

Покупатели будут выбирать между электрической (113 л.с. и 320 км запаса хода) и гибридной (100 л.с.) модификациями. Цена – 20 000 евро за гибрид и 25 000 евро за электрокар Fiat Grande Panda.

Интересно, что новый Fiat будут производить параллельно с актуальной Panda, которая продержится на конвейере как минимум до 2026 года.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовится недорогой автомобиль на базе Mazda.