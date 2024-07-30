Новую модель Mazda превратили в недорогой автомобиль. Фото

Новый электромобиль Mazda EZ-6 2025 модельного года показали ранее официально. Эта модель получила эффектный современный дизайн и достойные характеристики. Теперь эту модель превратили в новый недорогой автомобиль.

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Детали рассказали на сайте CarNewsChina. Changan Deepal SL03 – это китайский автомобиль, который использован в качестве основы для новой Mazda EZ-6. Производство модели так же наладят в Китае.

Но дизайн – совсем другой. Автомобиль выполнили в современном стиле японской компании с крупной панелью вместо фальшрадиаторной решетки и длинными фарами. Теперь автомобиль прошел еще одну модернизацию и превратился в новый недорогой Changan Deepal L07.

Здесь другой дизайн передней части, изменились декоративные элементы и детализация. Электрокар Changan Deepal L07 оснащен силовой установкой мощностью 252 л.с., а гибрид предложит 218 сил.

В первом случае запас хода ожидается на уровне 600 км, во втором – 1000 км. Цена еще не объявлена, но за Changan Deepal SL03 просят около 20 000 долларов. Скорее всего, прайс получится таким же.

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