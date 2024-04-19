Новый бюджетный кроссовер Citroen удивил эффектным дизайном. Фото

Новый Citroen C3 Aircross 2025 модельного года – долгожданный бюджетный кроссовер и своевременный соперник Renault Duster. Автомобиль с просторным салоном готовят к полноценной премьере, а пока модель показали на официальных фото с удивительно эффектным дизайном.

OBOZ.UA напоминает, что дизайн C3 Aircross нового поколения раскрыли почти полностью. Не показали только салон кроссовера, это произойдет позже. Но кузов показали полностью.

Внешность модели выполнили в современном стиле со всеми актуальными приемами корпоративного стиля французского бренда. Автомобиль выглядит брутально и агрессивно.

Дешевый кроссовер Citroen в длину растянули почти до 4,4 м. Просторный салон позволит установить третий ряд кресел и предложить модель в семиместной конфигурации.

В движение новый Citroen C3 Aircross будет приводить гибридная силовая установка на базе бензинового турбомотора объемом 1,2 л мощностью 100 л.с. Покупатели смогут выбрать и электрический вариант на 156 сил. Привод – только передний.

Ориентировочная цена Citroen C3 Aircross – около 20-25 тысяч евро.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, новый кроссовер Mazda с премиальным оснащением показали на фото.